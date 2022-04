KÕNESALVESTIS ⟩ Vangi langenud Vene sõduri kõne emale võttis kummalise pöörde

Poeg teatas, et on sattunud Ukraina vägede sõjavangiks. «Kogu kuues kompanii on läinud. Kaheksa päeva jooksul on üheksa tuhat inimest surma saanud. See on kohutav!» tunnistas ta emale, kes ei suutnud seda uskuda. «Iga tund on õhurünnakud ja meie linnu pommitatakse. Üheksa tuhat meest surid täna ja keegi ei taha neid minema viia,» jätkas poeg hirmunud häälel. «Nad saatsid meid tsiviilisikuid tapma!»