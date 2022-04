Suunamudija vabandab Rihanna ja ASAP Rocky kohta tehtud inetu kuulujuttud pärast

Elu24 kirjutas laupäeval, et ringi käimas on kuulujutt sellest, kuidas Rihanna on läinud lahku oma kallimast ja lapse isast ASAP Rockyst.

Antud kuulujutule andis hoo sisse suunamudija Louis Pisano säuts Twitteris, kus väitis meest olevat kingadisaneri Amina Muaddiga voodit jagamas saamal ajal, kui Rihanna rasedana kodus oli.

Kuulujutud said levida kõgest mõnikümmend tundi ning nüüdseks on sel teemal sõna võtnud kingadisainer Amina Muaddi isiklikult, kes ütles, et juttudel pole absoluutselt mingit alust. Ka Rihanna ja ASAP Rocky lähedane isik sõnas TMZ-le, et kuulujutud on valed. «100% vale! Nendega on kõik hästi!»

Ka säutsu autor Pisano on oma teo pärast üsnagi õnnetu ning vabandab kõikide osapoolte ees, kirjutab HollywoodLife.

«Eile õhtul tegin ma lolli otsuse säutsutada saadud teavet.Ma ei hakka rääkima allikatest, süüdistama teisi algatatud arutelus jne eest, sest päeva lõpuks tegin otsuse mina koostada säuts, vajutada saatmisnuppu ja panna see oma nimega välja,» alustas mees oma juttu.

Ta jätkas, et tal pole oma tegudele vabandust, ta on kaldunud kaubamärgina olema «räpane» ja kavatseb tulevikus sellisest tegevusest loobuda. Isegi Twitterist lubas ta veidikeseks ajaks pausi teha, et mõelda järele, milline see õige ja parem platvorm välja nägema peaks.