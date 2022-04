ELU25 ⟩ Rene Satsi: Helmemart – mees nagu kaelkirjak

Tegus Mart Helme räägib rõõmuga, entusiastlikult ja palju. Ja nagu tagasihoidlikuma intelligentsiga inimesed on korduvalt öelnud: „Ta räägib ausalt ja otsekohaselt!”

Muuhulgas pajatab Mart sellest, et ta ei taha, et Eesti valguks täis „mingisuguseid slaavlasi, neegreid, araablasi ja jumal teab veel keda.” Neegrid on Mardi sõnul üldse õõnespead - tõepoolest, kellele meeldiksid õõnespead?!

Nii õnnestunult nagu lähipäevil ukainlannadest, ei ole Mardil aga ammu õnnestunud kõnelda!

Niisiis rääkis EKRE endine erakonna juht riigikogu kõnepuldis ausalt ja otsekohaselt: „Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla.“ Ning lisas veel vürtsi: „Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad. Võib-olla sajad, tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?“

Mina isiklikult arvan, et Mart Helmele aru pähe panemine on ette juba samamoodi läbikukkunud üritus, kui näiteks üritada kaelkirjakut liha sööma saada.

Õhtul tõstis Mart endale kodus ette ekstra suure portsu kartuliputru, kallas sinna peale kulbiga hakklihakastet ning võttis kõige selle kõrvale lausa pitsi konjakit - tema kõne oli suurejoonelist tähistamist väärt. Mees oli ise ka üllatunud, et ta seekord n i i ausalt ja otsekoheselt sitasti oli suutnud öelda. „Oh mind küll,” muheles ta rahulolevalt, hõõrus käsi ja lajatas po stakanu. Seest läks mõnusalt soojaks.

Isamaa Naiskogu tegi Helme ausa ja otsekohase avalduse peale omakorda avalduse, milles nad loodavad siiralt, et „EKRE naised, kes öeldut kuulsid ja lugesid, panevad siinkohal Mart Helmele aru pähe.”

Mina isiklikult arvan, et Mart Helmele aru pähe panemine on ette juba samamoodi läbikukkunud üritus, kui näiteks üritada kaelkirjakut liha sööma saada. Veenmisega seda ei tee. Olen täiesti kindel, et seda looma (st kaelkirjakut) liha sööma sõnadega ei veena.

Püüame jõuga?

Kaelkirjakul on pikk kael. Selleks et talle praetud hakkliha suhu toppida, tuleb kael kuidagi alla väänata, inimese silmadega ühele kõrgusele.

Ka Mardi kael on pikk - seda venitavad aina pikemaks ja pikemaks need inimesed, kellele meeldib see aus ja otsekohene ütlemine, vahet ei ole, mis sealt suust välja tuleb. Tulgu või segane ja vihane mõmin, aga olgu see aus! Ja otsekohene!

Seda kaela venitavad inimesed, kes ei taha Eestisse „slaavlasi, neegreid, araablasi ja jumal teab veel keda”. Seda kaela venitavad kõrgustesse paljud.

Nende inimeste toel ei tule Mart Helme kunagi „mõistusele”, sest omast arust on ta rohkem kui mõistusel ja talle ju kinnitatakse seda pidevalt: juba praegu õigustab kamp tegelasi teda sotsiaalmeedias nii, et higi lendab.