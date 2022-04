VIDEO ⟩ Pärast Venemaa tungi Ukrainasse muutis ansambel Scorpions oma kuulsaima laulu sõnu

Just sel ajal oli Euroopa liikumas uuele ajastule- õige pea lagunes Berliini Müür ja algas ka Nõukogude Liidu lagunemine. Lõppes külm sõda. Just tänu sellel ajastul lõppevatele sündmustele sündis Scorpionsil lugu «Wind of Change.

«Enne Las Vegasesse tulekut mõtlesin, et mis tunne oleks laulda «Wind of Change’i» samamoodi, nagu seda on aastate jooksul esitatud. Mõtlesin jubedale sõjale Ukrainas ja jõudsin järeldusele, et me ei saa enam Moskvast lauldes Venemaad romantiseerida. Tahtsin selgeks teha, et toetame Ukrainat,» põhjendas ta bändi otsust.