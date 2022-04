ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Anton Aleksejev, vene näitleja ja Eesti ajakirjanik Kiievi keldrist

AA: Jah, valvasin ukse peal ja sain tuttavaks paljude heade inimestega. (Rõõmsalt) Kõik oli OK! Seal oli see pluss, et astusin samal ajal ka Moskva Seltsi eesti keele ringi ja hakkasin eesti keelt õppima. No mul oli ju põhimõtteliselt iga päev eesti keele praktika samuti ja võib olla sellepärast see kleepuski mulle niimoodi külge. Kuigi kõik käänded on mul siiamaani paigast ära.

AA: (Lõbuga) See juhtus niimoodi, et 2007 oli meil pronksiöö ja probleem selle kuju ning teisaldamise umber. Mind see ka häiris, kuidagi tundus, et sõda monumendi vastu on natuke mõtetu. Aga siis oli mul juba blogi. Kirjutasin vene keelses live-journalis postitusi, omi mõtteid. Ja kui tuli Pronksiöö, läksin Eesti saatkonda, jalutasin seal umber ja vaatasin, mis diskot need fašistid seal teevad, nagu neid kutsuti. See oli tõeline ümberpiiramine. Käisin, vaatasin oma naisega, et issand jumal, mis toimub. Kirjutasin sellest oma blogis ja siis üks minu eesti sõpradest, kes oli tegelikult Andrei Titov, ktöötas Raadio 4 toimetajana, kirjutas, et kuule, äkki saad meile rääkida, kui me sulle homme hommikul helistame. Et mis seal saatkonna juures tantsivad? Ja mingi hetk küsis, et äkki sa saad ka osta endale mingi diktofoni, äkki sinust saab vabakutseline. Kuna mul teatris ei olnud palju tööd ja see aeg ja tundus mulle väga huvitav, mõtlesin, et miks mitte. Et saan omale laiema auditooriumi ja midagi tolku ka sellest. No lihtsalt ka huvi pärast. Siis ma hakkasin sellega tegelema, käima kuskil miitingutel, midagi kajastama. Tegema ülevaateid, mis Venemaal toimub. Täiesti nagu kolumnist selline.