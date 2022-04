VIDEO ⟩ Selline on Venemaa lipulaev Moskva, mis põleb Mustal merel

USA meedia teatel on tegemist 186-meetrise sõjalaevaga, mille meeskonnas on 500 liiget. See on relvastatud erinevate õhutõrjerakettide, torpeedode, mereväekahurite ja lühikese tegevusraadiusega raketitõrjesüsteemidega, samuti on laeval Ka-27 helikopter. Seega on laeva pardal palju laskemoona.

Moskva tippkiirus on 32 sõlme ehk ligi 60 kilomeetrit tunnis.

Lehekülje naval-technology.com andmetel valmis laev 1980. aastatel Nõukogude Liidus Ukraina NSV-s Mõkolaijvis ja selle algne nimi oli Slava. 1995. aastal nimetati ristleja ümber Moskvaks ja pärast ümberehitamist 1998. aastal sai laevast Venemaa mereväe uhkus.

Venemaa mereväe teatel ei tabanud Ukraina raketid ristlejat Moskva, vaid laeval puhkes põleng, mille tõttu tekkisid plahvatused. Venemaa riigimeedia teatel meeskond evakueeriti, laev on saanud rängalt kannatada ning juhtunut uuritakse.

Mustal merel on torm, mille tõttu ei ole sõltumatud allikad saanud satelliidifotode abil kinnitada, mis laevaga juhtus.

Cnn.com teatas, et hoolimata ristlejal tekkinud tulekahju põhjusest, on see suur tagasilöök Venemaa mereväele ja ka rahvuslikule uhkusele.

USA militaaranalüütikute sõnul saab Moskvaga juhtunut mõnevõrra võrrelda Hawaii Pearl Harbori rünnakuga. 7. detsembril ründasid Jaapani keiserliku mereväe pommituslennnukid Pearl Harbori sadamas olnud USA mereväe suuri sõjalaevu, millest mitu hävisid.

«Ainult ballistiliste rakettidega allveelaeva või Kutznetsovi, mis on Venemaa lennukikandja, kaotamine annaks tõsisema löögi Venemaa moraalile ja mereväe mainele Venemaa avalikkuse silmis,» ütles USA mereväe pensionil kapten Carl Schuster, kes on ka USA Vaikse ookeani väejuhatuse ühendluurekeskuse operatsioonide endine juht.

Schuster lisas, et kui tulekahju tõttu hakkab laeval laskemoon plahvatama, siis on meeskonnal väga piiratud valikud, kuidas ohuga toime tulla.

«Kui tuli jõuab laskemoonani, on meeskonnal kaks valikut: esiteks, laskemoon üle ujutada, või teiseks, laev maha jätta, sest nii või teisiti võib tekkida laskemoonast väga võimas plahvatus, mis võib nii pardal olijad kui laeva hävitada,» teatas Schuster.

Odessa kuberner Maksim Martšenko väitis sõnumirakenduse Telegram postituses, et Ukraina väed kasutasid ristleja Moskva ründamiseks tiibrakette Neptun.

«Kui see on tõsi, on Moskva potentsiaalselt suurim sõjalaev, mille raketid on hävitanud,» ütles ameeriklasest erukapten Schuster.

Ristleja Moskva hävitamine oleks Ukraina vägede jaoks suur edasiminek.

Neptun on Ukraina tiibrakett, mis on välja töötatud Nõukogude tiibraketi KH-35 baasil. Ukraina meedia teatel võeti see Ukraina kaitseväes kasutusele alles eelmisel aastal.

«Kui seda tõesti kasutati Vene ristleja Moskva ründamiseks, oleks see esimene teadaolev Neptuni kasutamine sõja ajal,» selgus rahvusvahelise merejulgeoleku keskuse (CIMSEC) lehekülje postituses, mille kirjutas USA mereväe kaptenleitnant Jason Lancaster.

Tema postituses on kirjas, et kaldal asuvate mobiilsete tiibrakettide, nagu Neptun, põhjustatud oht «muudab vaenlase tegevuskäitumist».

Lancaster nentis, et Vene laevad tegutsevad viisil, mis minimeerib avastamise riski ja maksimeerib võimalusi end kaitsta.