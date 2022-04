Avameelses intervjuus tunnistab muusik Inger, et suurtele muutustele kannustas teda raske koroonaaeg, kui tuli kiire elutempo rattalt maha astuda ja enda mõtetega omakeskis olla.

Tallinna ülikoolis teist aastat rekreatsioonikorraldust õppiv Inger tuleb peagi välja oma esimese minialbumiga. 23-aastase muusiku jaoks on uue muusikaga lagedale tulek suur julgustükk, mis on samal ajal vabastav. Ta tunnistab, et saab lõpuks muusika kaudu näidata inimestele tõelist Ingerit.

Perekondlik muusikageen

Pole ilmselt liialdus öelda, et tõuke muusikaga tegelema hakkamiseks sai Inger emapiimaga kaasa. Ingeri ema Janne Fridolin on staažikas muusikaõpetaja ja koorijuht, kes on ka laulupeol koore juhendanud ja pälvis tänavu presidendilt teenetemärgi.

Inger pole pere ainus laps, kes muusikaga tegeleb. «Õde õpib mu ema käe all dirigeerimist ja koorijuhtimist, üks vend on pianist, õpib Tallinna muusikakeskkoolis ja kõige väiksem veel vaatab maailma ja seda, mis saama hakkab. Katsetab kõike, mis meil kodus olemas on,» naerab Inger.

Ka Ingeril tekkis kitarrilembus õigupoolest tema enda algatusel. See oli teismeeas ning õnneks oli kodus üks kitarr, mille peal muusik sai harjutama hakata. «15-aastaselt ütlesin emale, et tahan ise osata end saata lauldes, ja mõtlesin, et kitarr on äge pill. Läbi YouTube'i õpetusvideote ma selle selgeks enam-vähem sain,» ütleb Inger ja lisab: «Tegelikkuses olen kaheksa aastat õppinud löökpille ja trumme.»

Erialapillina õpitud trumme ta oma koju praegu üles seada ei saa, ent ütleb, et vanematekodus on tal trummikomplekt veel alles. «Seal on alati mõnus olla ja peksta ja mängida neid trumme,» nendib muusik, kelle süda kuulub lisaks veel jalgpallile. Palli tagumisega alustas ta viieaastaselt ning nüüd on ta koguni treenerirollis. Samuti leiab 23-aastane Inger veel ka aega selleks, et olla muusikaõpetaja. «Mulle tuli ootamatult info, et ühte kooli oleks kaheks kuuks vaja muusikaõpetajat. Käin seal vaid ühel päeval nädalas ja annan algklassidele tunde. Võtsin väljakutse vastu ja proovin kaks kuud,» ütleb Inger rõõmsalt ja lisab, et praegu tunneb ta end õpetajaametis suurepäraselt.

Teismeea raskustega aitas toime tulla muusika kirjutamine