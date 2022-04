TikTokker Roosabanaanike: peod on mu lemmik ettekääne, et end skandaalselt riidesse panna ja liiga palju meiki teha

Roosabanaanikese nime kasutab Arija Helmvee, kes on avalikkusele silma jäänud oma aktivismi ja ei-karda-kuraditki-suhtumisega. 21-aastane Arija tunnistab, et armastab pidusid.

Kui ta mõtleb oma esimese peomälestuse peale, siis kohe meelde ei tulegi, milline see võis olla, kuid arvab, et ju see oli 16+ disko Tallinna mõnes ööklubis. Esimene tõeline meeldejääv pidu oli aga kolm aastat tagasi, mil Macky Gee esines Kultuurikatlas.

Peohing Arija tunnistab, et tegelikult peost rohkemgi meeldib talle ettevalmistus peaoks «Kui ma tunnen ennast koledalt, siis on ka mu tuju kole. Peod on mu lemmik ettekääne, et end skandaalselt riidesse panna ja liiga palju meiki teha,» tunnistab ta.

Arija sõnul meeldib talle peol tantsida ning ta ütleb, et tema lemmikud klubikülastajad ongi need lõbusad inimesed, kes mõistavad nalja ja mitteseksuaalselt kaasa tantsivad. «Ma annan molli, kui sa mind ebaviisakalt katsud,» on Arija resoluutne, kuid ütleb, et üldjuhul ta siiski läheb tantsupõrandale, kui kutsutakse.

«Kõige tüütumad on luuad – need Tammsaare pargi luuad,» viitab Arija tüdrukutekampadele, kellele Tallinna kesklinnas koguneda meeldib. «Ja riiukuked – need, kes just 18 said ja kes on hakanud Factory asemel käima päris klubides. Muidugi ka veel need vennad, kes garderoobis trügivad, nagu pandaks garderoob kinni enne, kui nad oma jope ära jõuavad anda,» meenutab Arija ebameeldivaid peokülastajaid.