Apollo Kino ja MyHitsi koostööna on sündinud uus eriürituste sari ning esimene ühine üritus «Apollo salaseanss» toimus juba 13. aprillil! Vaata meeleolukast Elu24 galeriist, kes kinno kohale tulid!

«Apollo Kinona püüame järjest rohkem leida eristuvaid meelelahutusvõimalusi ja salaseanss on just see, kus oodatava elamuse teadmatus lisab ootusärevust ja põnevust,» räägib Apollo kinoketi Baltikumi turunduse ja müügijuht Leitti Mändmets, olles veendunud inimeste vajaduses nautida mitmekülgset meelelahutust.