KUUM KLÕPS ⟩ Mukitud ja sätitud! Anni Rahula avaldas endast erakordselt lummava kaadri

«Lühkarid jalga, suvine topp selga ja õue minek… umbes kahe kuu pärast siis! Praegu jään tuppa, kasti peale istuma!» naljatleb Anni Rahula kauni mustvalge kaadri juures, mille ta ühismeediasse postitas. «Teinekord on ikka äge end mukitult ja sätitult pildistada lasta,» tunnistab ta.

Fotol kannab naine valget nappi riietust ja kaadri autor on kuulsuste üks lemmikfotograaf Mardo Männimägi.

Naudib emaks olemist

Anni ja Tomi Rahula peres kasvab pisike tütar Rubi. Möödunud aasta kevadel jagas Anni avalikult oma mõtteid emaks olemisest ning tõdes, et ka neil on aeg-ajalt raskeid päevi, mil tuju ei ole parim.

Anni avaldas siis ühismeedias, et tema tütar väljendab oma emotsioone täpselt nii julgelt, nagu ta parasjagu oskab, mistõttu ei tasu kindlasti eeldada, et neil keerulisi päevi pole. «Ma lihtsalt ei jaga tema raskemaid momente. Ma ise ei tahaks, et keegi mind nutmas pildistaks ja jagaks, nii et vaevalt mu laps seda sooviks...» jutustas Anni, kes üritab rahulikult meeles hoida, et ka nutmine on osa lapse aju arengust. Samuti tunnistas pisikese tütre ema, et üritab ebavajalikke draamasid ära hoida, valmistades last ette tegevusteks, mis talle ehk ei meeldi.

«Igatahes... tunnen ka, et ma ei tee väga paljusid asju enda jaoks ideaalselt. Usun, et see on kõigil nii. Näiteks alustasin projektidega, kui laps oli alles 1,5 a. Isegi, kui ma olen üldiselt väga rahulik ja lõputu kannatusega, siis olen ma ikka mõnel korral seda ka öelnud, et «ma lähen muidu ära», kuigi see mulle absoluutselt ei meeldi...» tunnistas usin ema.