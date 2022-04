President Alar Karise poeg Kristjan: isa on leidnud selle, mis talle kõige paremini sobib

President Alar Karis on tõesti teinud kõike – olnud bändimees, professor, ülikoolide rektor, muuseumijuht, riigikontrolör ja nüüd ka president. Vikerraadio saates «Käbi ei kuku» uuris Sten Teppan Karise vanemalt pojalt Kristjanilt, mis on presidendi jaoks neist kõige olulisem ja millega ta kõige enam tegeleda sooviks.

«Täna, nüüd, on isa leidnud selle, mis talle kõige paremini sobib,» ütleb Kristjan ja täpsustab, et eelkõige sobivad isale just presidendiamet ja riigikontrolöri ametikoht. «See pole poliitika, aga sa oled seal sees. Saad olla vahepeal vabam põhiväärtuste levitajana,» räägib Kristjan. Ta lisab, et oma ametipostil saab isa olla kõige paremini just tema ise. «Ta saab luua mingeid suundi, oma põhimõtteid näidata.»

«Alguses võib-olla olin kahtlevamal seisukohal,» tunnistab Kristjan, ent ütleb: «See töö, mida ta praegu teeb ja riigikontrolörina tegi, see oli täpselt tema jaoks.» Presidendi poeg tunnistab, et näeb Alar Karist väga teistsugusena kui paljud teised eestlased. «Näen teda sellesama isana.»

Kristjan Karis Foto: Arvo Meeks

Möödunud aasta augusti lõpus valiti Alar Karis Eesti vabariigi presidendiks. Toona kommenteeris mehe vanem poeg Kristjan Elu24-le, et pereliikmetest muutub ilmselt kõige rohkem ema Sirje elu. Kristjan leidis, et uus ametikoht eeldab siiski rohkem avalikkuse tähelepanu kui näiteks isa eelnevad positsioonid riigikontrolöri või muuseumijuhina. «Sind jälgitakse kindlasti palju rohkem ja töömaa, mida sa võid mõjutada, on ka kindlasti mõnes mõttes suurem.»