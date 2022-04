Eestiga seotud Ukraina firma juht rusudes kontorist: igatsed selle atmosfääri, mitte ruumi ennast

Ukrainas loodud perefirma Enjoy the Wood on ka Eestis tegutsev sisekujunduselemente tootev firma, mille tootesortimendist on eelkõige tuntud puidust maailmakaart, mis on väidetavalt maailma esimene taoline.

Firma sünnikoht on tegelikult Ukrainas ning sealt on see laienenud teistesse riikidesse. Ühismeedia põhjal selgub, et Enjoy the Woodi kontor ja tootmishoone asusid Ukraina eri linnades, Kiievis ja Borodjankas. Kahjuks pole aga kummastki pärast Venemaa rünnakut midagi alles.

Ettevõtte eestvedaja on Igor Fostenko (alumisel pildil), kes asutas Enjoy the Woodi 2014. aastal. Kusjuures Fostenko elas enne edukaks ärimeheks saamist teismelisena tänavatel. Hiljuti kirjutas Fostenko oma kogemuste põhjal raamatu.

«Meil oli kaunis ja värske kontor, kuhu me alles hiljuti kolisime. Meil oli suur tootmishoone moodsa tehnoloogiaga. Miljonid dollarid, tuhandeid tunde väärtuslikku tööd, sajad töökohad meie töötajatele – kõik «Vene maailma» hävitatud ja maatasa tehtud,» kirjutati firma ametlikul Instagrami lehel. «See on valus. Aga üht teame kindlasti, see ei sunni meid alla andma!»

«Sa igatsed selle atmosfääri, mitte ruumi ennast,» lisas ettevõtte asutaja oma Instagrami kontol.

Fostenko kirjeldas ühismeedias pikemalt oma emotsioone möödunud nädalavahetusel. «Oleme viimasel ajal läbi elanud palju! Terve Ukraina on palju kogenud. Palju pisaraid, emotsioone, meeleheidet, viha ja raevu. Tahtsin karjuda, nutta ja isegi vanduda!»

Fotol, millega Fostenko oma sõnu illustreeris, seisab ärimees lagunenud majas. Postituses täpsustas ta, et on saanud tuge Jumalalt: «Me ei tohi lasta Venemaal võita, mitte sisemiselt või välimiselt. Hoidke valgust, hoidke headust, hoidke ühtsust!»

Enda kontol jagas Fostenko ka mitmeminutilist videot Irpinist pärast Venemaa rünnakut.

Videot firma kontorist enne ja pärast sõda on jagatud ka nende TikToki lehel ning seda on nelja päevaga vaadatud üle kümne miljoni korra.