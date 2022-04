VIDEO ⟩ Ukraina MiG-29 superpiloot venelastest: nad on vaimselt haiged

Koodnime Juice kasutav 29-aastane piloot sõnas, et emotsioonide lahterdamine on lenduri üks tähtsamaid omadusi. Eriti sõjaajal, kui on vähe aega oma surelikkuse üle järele mõelda või surnuid austada. Peale nende hirmude ja murede on aga veel üks, selles sõjas ainulaadne tunne, mida Ukraina hävituslendurid peavad igal lennul kontrollima, kirjutab coffeeordie.com.

See on nende raev, mille on esile kutsunud Vene piloodid, kes jätkavad Ukraina tsiviilisikute pommitamist ja mõrvamist.

«Mõnikord austame oma vastast, aga sel juhul mitte. Nad on hullud, nad on vaimselt haiged. Nad ei ole inimesed. Inimesi mõrvata on patt. See on täiesti rumal ja ebamoraalne ning ma ei kujuta ette, kuidas nad järgnevate aastate jooksul elavad... ja ka nende pered,» ütles oma vaenlaste kohta Ukraina õhuväe MiG-29 piloot.

Ta lisas, et professionaalse piloodina tuleb tal hoida pea selge ja jääda igas olukorras rahulikuks.

Juice ei avaldanud midagi oma missioonide ega Ukraina õhuväe taktika kohta, kuid tema sõnul on venelased ukrainlaste võimeid alahinnanud. Samal ajal saadab Vene õhuvägi teadlikult piloote olukordadesse, kus Ukraina õhutõrje suudab neist jagu saada.

Ukraina õhujõudude piloot rõhutas, et ukrainlased vajavad relvastust. Esmalt vana nõukogude tehnikat, nagu MiG hävitajaid ning õhutõrjesüsteeme S-300 ja Buk, aga ka arenenumat lääne tehnikat, nagu õhutõrjerakette AMRAAM või F-16 mitmeotstarbelisi hävitajaid.

Üks Ukraina õhujõudude tehniline puudujääk on see, et kasutatakse niinimetatud poolaktiivseid õhulahingu rakette, mis vajavad pärast väljalendu veel hävituslennuki radari juhtnööre. Vene lennukite raketid liiguvad kohe sihtmärgi suunas, nii et Vene hävitajad saavad kohe pärast raketi starti teha kaitsemanöövri või otsida uusi sihtmärke. Juice’i sõnul on venelastel eelis ka selles, mida annab nende radaripark A-50.

Kui Venemaa algatas Ukrainas sõja, arvasid paljud sõjaeksperdid, et Venemaa õhujõud võtavad Ukraina õhuruumi kiiresti oma kontrolli alla, kuid nii ei juhtunud. Pärast rohkem kui kuu aega kestnud sõda kontrollib Venemaa õhuruumi mõnevõrra Ida- ja Lõuna-Ukrainas. Ukraina hävituslennukite piloodid jätkavad oma igapäevaseid sõjamissioone.

«Venelastele oli enne sõda pähe taotud, et Ukraina vallutamine on käkitegu. Nad ei olnud valmis, et meie, ukrainlased, astume neile vastu. Venelastel on palju kaotusi, ka pilootide seas. Vene piloodid kardavad kõrgelt lennata ega suuda teha lahinguolukorras manöövreid. Nad ei tunne end Ukraina taevas kindlalt,» nentis Juice.

Juice palus julgeoleku huvides endisest hävituspiloodist ajakirjanikul Nolan Petersonil jätta avaldamata ta nimi ja Ukraina õhuväebaasi asukoht, kus ta on.

Soravalt inglise keelt rääkiva ukrainlasest piloodi sõnul tuleb ka sõja ajal nalja teha, sest naljad hoiavad mõistuse juures.