FOTO ⟩ Kas tulistamine? Politsei alustas Sikupilli kortermaja akna lõhkumise kohta menetlust

«Kogu aken läheb välja vahetamisele. Selline asi teeb ikka kurjaks ja kurvaks,» tunnistas postituse autor, öeldes, et asjaga tegeleb ka politsei. «Tahaks loota, et see keegi võtab aru pähe.»

Elu24-le rääkis postituse teinud Jana Nirk, et magasid kogu perega juba õndsat und, kui kuulsid pauku. «Umbes kell 23.30, kui me juba magasime, kuulsime läbi une, et miskit lendas vastu akent,» meenutab Jana, lisades, et tegu oli magamistoa aknaga.