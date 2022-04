«Kuigi see kõik tundub imeline, siis tegelikult võtab beebi piimaga kehast kõik mis hea on ja pean jälgima, et sööksin korralikult, sest olen hakanud juukseid kaotama ja tunnen et keha vajab rohkem toitu,» tunnistab alles hiljuti pisitütre ilmale toonud «Kuuuurija» saatejuht ja Elu24 peatoimetaja Katrin Lust.