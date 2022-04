JÄRGMINE OHVER ⟩ Heelia Sillamaa nimel tehti libakonto: nende jälgimine annab petturitele vaid hoogu juurde

Naine paneb südamele, et ei tema ega ükski teine Eesti sisulooja ei oma «meeskondi» ja ei tee võitjate välja loosimiseks uusi kontosid. «Kui te hakkate neid jälgima, annab see petturitele vaid hoogu juurde.»

«Paljud minu tuttavad ja ka mina ise oleme teada andnud, et tegemist on pahatahtliku libakontoga, aga seni pole Facebook seda kontot sulgenud. Palun report'ige (esitage kaebus – toim) nii palju kui võimalik, et see terror läbi saaks,» palus Padar heade inimeste abi, et pahatahtliku tegelase toimetamised lõpetada.