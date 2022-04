KÄPAPATRULL ⟩ Põhja prefektuuriga liitus kahekuune Belgia lambakoer

Lisaks uuele kutsikale on Julial pika staažiga Sharky, kes on edaspidi suureks eeskujuks väiksemale. Sharky on nimelt Julial juba neljas politseikoer ning nüüd on temaga liitunud ka pisike Ursus. Julia iseloomustab kutsikat väga asjaliku ja uudishimulikuna ning tema läbisaamine Sharkyga on suurepärane.