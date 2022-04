Liis Lemsalu vanade asjade lõpetamisest ja uutest algustest

Muusiku sõnul sündis uus lugu laulukirjutamise laagris. Kõla poolest on lugu märkimisväärselt äkilisem ja tantsulisem kui tema eelnevad singlid. Kasutatud on mitmeid uusi ja põnevaid elemente, mille läbi saab artist end taas proovile panna.

Lemsalu on õnnelik, et saab kuulajatele taaskord oma uut loomingut tutvustada. «Paljud on kiitnud, kui tublisti ma muusikat välja annan. Ausalt öeldes, ma ise polegi neid intervalle nii tähele pannud, pole selle peale üldse mõelnud. Mingis mõttes toimub kõik iseenesest. Samas, kõige nimel on muidugi päris palju tööd tehtud,» tõdes ta.

«Laulu «Teesklejate» peamine idee oli see, et avaldame loo, mille sound on varasemast loomingust erinev. Tahtsime natuke jõulisemat ja värskemat lähenemist. Mõeldes eelkõige just minu jälgijatele ja kuulajatele...ja ka mulle endale,» muigas ta.

Lauljatar loodab, et uus materjal annab kuulajatele uut jõudu ja energiat, et särtsakalt uus suvine hooaeg vastu võtta. «Uus saab sündida vaid siis, kui eelnevaga on asjad ära lõpetatud ning südames rahu tehtud. Laseme vanal minna, et uus värskus saaks me ellu tulla,» märkis muusik ja lisas, et loo sisu saigi alguse väljendist «sildade põletamine».

«Millegi uue leidmine on alati väga tähtis. Rääkides muusikast...kuigi noodid on ju samad, saab seda ometigi nii erimoodi kirjutada, lahendada ja laulda. See ongi koht, mis minu jaoks teeb selle valdkonna nii põnevaks. Võrdleksin seda protsessi pusletükkide kokkupanemisega - hakkad rahulikult panema, vahepeal läheb ka valesti, kuid lõpuks õpid kõigest,» rääkis Lemsalu.

Värske laulu lüürika on loodud Lemsalu enda sulest. «Olen endast üles leidnud kirjutaja! Mäletan juba kooliajast, et kirjutamine oli mulle väga meeltmööda - eriti meeldis luua lühikesi luuletusi ja jutukesi. Ma ei tea, kui hästi see mul välja tuleb, kuid ma ise naudin seda tegevust. Oma laulude tekste tahan kirjutada pigem ise. Tunnen, et saan just ise kõige kiiremini ja paremini tuua ideed ja mõtted paberile. Teistele on seda väga keeruline seletada,» sõnas muusik.

«Kuigi sõnu meeldib mulle ritta seada, siis päris raamatut ma avaldama ei hakka. Ma ei taha avalikkuse ees rääkida oma personaalsetest ja intiimsetest asjadest. Samas leian, et raamatus peaksin neist seikadest ju kirjutama...ma ei tea, kas soovin seda veel teha. Eks näis, mitte kunagi ei tea, mida elu meile toob. Aasta 2022 on ehtne näide sellest - juhtub asju, mida ei osanud mitte kuidagi ette näha,» rääkis Liis Lemsalu raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».