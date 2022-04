GALERII JA VIDEO ⟩ Saate «Ma näen su häält» nõunikega liituvad tuntud bravuuritar ja armastatud laulja

Eelnevad saated on näidanud, et tundmatute seast teesklejate ja lauljate eristamine ei ole sugugi lihtne. Vahel on nende väljaselgitamiseks kasuks tulnud nõunike sisetunne ning detailide märkamine, kuid vahel on nende taibukad vihjed viinud arvajad hoopis eksiteele. Külalisnõunik Eda-Ines Etti kardab, et nõuniku roll ei saa väga lihtne olema. «Proovin hinnata oma professiooni põhjal, kuidas on tundmatu lavaline hoiak või millise enesekindlusega ta mikrofoni hoiab. Loodan, et see aitab teeskleja tabamisele kaasa,» sõnab Etti.