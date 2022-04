VIDEOD ⟩ Vene sisuloojad on Chaneli moemaja peale pahased ja tükeldavad hinnalisi käekotte

Prantsuse kõrgmoebränd Chanel lõpetas sarnaselt paljude teiste ettevõtetega Venemaal Ukraina sõja valguses oma toodete müügi. Kuid see pole ainus uus reegel, mis Chaneli moemaja venelastest klientidele nüüd kehtib, vahendab New York Post .

Nimelt sattus sisedisainerina töötav venelanna Liza Litvin Dubais hätta, kui proovis Chaneli poest endale käekotti osta. Väidetavalt on moemaja andnud välja uue korralduse, mille järgi tohib venelastele müüa tooteid vaid tingimusel, et nad annavad allkirjaga lubaduse, et ei kanna Chaneli käekotti Venemaal.