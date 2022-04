VIDEO ⟩ Fox Newsi ajakirjanik kaotas Ukraina sõda kajastades osa mõlemast jalast ja ühe silma

39-aastase Halli sõnul kaotas ta ühe silma ja osa mõlemast jalast, kuid samas oli tal hullupööra õnne, et ta üldse ellu jäi, teatab businessinsider.com.

«Kui kokku võtta, siis kaotasin osa ühest jalast ja teise jala jalalaba. Üks käsi lapiti kokku, üks silm enam ei tööta ja mu kuulimine on nii, nagu on ehk vilets. Samas oli mul ikka väga palju õnne, et elus olen. Ja inimesed, kes mind haiglasse tõid, olid imelised,» kirjutas Hall oma tviidis.