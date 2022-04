VIDEO ⟩ Julge vanaisa! Vello Vaher teeb kaheaastase lapselapsega hämmastavaid trikke

Aastakümneid akrobaatikaga tegelenud Vaher on osalenud ka Ameerika talendisaates ning talle kuulus Guinnessi maailmarekord. Vaher avaldas taskuhäälingus, et paraku võeti temalt hiljuti maailmarekord käest, sest keegi rippus hammaste abil kauem kui tema. «Aga ma olen rekordi sooritanud ja mul on kontori poolt tunnistus kodus olemas. Võib-olla tuleb see siis uuesti tagasi võtta,» rääkis Vaher enda Guinnessi maailmarekordist.

Elu24 kirjutas detsembris, et sama vestluse jooksul tulid jutuks ka vigastused, mis Vaheril on pika karjääri jooksul olnud.

«Olen saanud mõningaid peapõrutusi, kael on olnud n-ö ära väänatud, maadlemisest on kõrva kõhr kahest kohast murdunud. [...] Aga omal ajal rangluu nihestus, alaseljas on olnud operatsioon, kus kõige alumine lüli hakkas pitsitama vasakule poole. Põlveoperatsioon olnud. Pärnus õnnestus kukkuda pea peale nii, et läks 12. rinnaluulüli. Sealt siis üks disk läks täitsa katki ja üks lüli on kokkusurutud, 75 protsenti on alles, ja siis veel oli kõhupoolsest osast ka murd.»