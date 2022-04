Peale nelja aasta pikkust kohtusaagat õnnestus mehel puuküürnikest oma kodu vabastada

Margus läks vennaga lõpuks nii tülli, et võttis omale appi advokaadi. Kuigi juba 2018. aastal sai Margus Pärnu maakohtus õiguse, siis hiljema Tallinna ringkonnakohus tühistas selle, sest Veiko abikaasat, kes samas majas elas kohtusse ei kutsutud. See olevat aga suur menetlusõiguse rikkumine.

«Maja on üllatavalt heas korras. Ilmselt sellepärast, et neil esialgu ei olnud ikkagi plaani niisama välja kolida. Üle nelja aasta kestnud saaga ootamatu lõpp on jõudnud nüüd alles kohale. Esimesed päevad, kui kohtutäitur oli mulle maja võtmed üle andnud, ei suutnud ma endiselt uskuda, et see on nüüd tõesti läbi.