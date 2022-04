FOTOD ⟩ Liiga seksikas? Briti naisjalgpalluri peopildid panevad tema oskustes kahtlema

Pärast seda on ta mänginud mitmes jalgpalliklubis. Olgugi et Gabriella jalgpalli armastab, peab ta iga päev silmitsi seisma netikiusajatega, kes tema oskustes kahtlevad.

Ühes seksistlikus kommentaaris öeldi, et Gabriella proovib mängida meeste spordialal. Teises kirjutati: «See on naiste jalgpalli probleem, mängijaid valitakse eelkõige välimuse, mitte andekuse järgi.»

«Olen seda mitu korda öelnud, ma ei taha, et naisi meestega võrreldaks. Tahan, et igaüks vaatamata oma soole, vanusele, välimusele, saaks jalgpalli mängida. Mulle öeldakse iga päev, et mind valiti meeskonda välimuse, mitte oskuste põhjal, inimeste poolt, kes mind ei tunne ega ole mind mängimas näinud,» kurtis Gabriella ja küsis, miks peaks välimus üldse korda minema.

Gabriella mainis negatiivseid kommentaare ka veebruari alguses: «Need kommentaarid, mida ma iga nädal saan, ajavad mind naerma. Minu arvates on naljakas, et ajan inimesi närvi, kuna mängin jalgpalli, kandes ripsmepikendusi. Aga tahan, et see muutuks.»