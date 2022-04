VALLATUD KLÕPSUD ⟩ Suusaprintsess Kelly Sildaru tähistas meeleoluka peoga oma 20. sünnipäeva

«Täna on minu sünnipäev!» kirjutas Sildaru 17. veebruaril avaldatud Instagrami postituses. Et selle päeva veetis ta Pekingis toimunud olümpiamängudel, jäi ka sünnipäeva tähistamine tagasihoidlikuks.

Olümpiamängudel pargisõidus pronksmedali teeninud Sildarule läks hooaeg igati korda. Lisaks olümpiamedalile võitis ta tänavu kõik kolm pargisõidu MK-etappi, mis tõid talle ka ihaldatud kristallgloobuse. Üldkokkuvõttes, kus arvestatakse lisaks veel Big Airi hüppeid ja rennisõitu, lõpetas eestlanna Eileen Ailing Gu järel teisena.

«Olen oma elus seisnud mitmetel poodiumitel ja võitnud mitmeid auhindu, aga kristallgloobust, mille täna võitsin, mul veel ei olnud. See on suurepärane lisa mu kollektsiooni,» kirjutas Sildaru 26. märtsil Instagrami postituses.

«On olnud hullumeelne ja tegus hooaeg ning mul on hea meel, et see on lõpuks tehtud. Saan nüüd minna oma väljateenitud puhkusele,» lisas ta.

Nüüd, mil suusaprintsess on hooaja edukalt lõpetanud, pidas ta Erinevate Tubade Klubis maha meeleoluka sünnipäevapeo. Lustakatel kaadritel poseerib ta nii elukaaslase ja treeneri Mihkel Ustavi kui mitmete sõpradega.

Märtsi lõpus jõudis poelettidele ka Eesti edukaimast freestyle-suusatajast ilmunud 256-leheküljeline raamat «Imelaps. Kelly Sildaru lugu», mis räägib nii noore sportlase võitudest suusaareenil kui ka keerulistest suhetest treenerist isaga, mis mõned aastad tagasi Eesti avalikkust raputasid.

Möödunud aasta alguses otsustas Harju maakohus, et Sildarude suusapere ei tegutsenud seltsinguna ning Tõnis ja Henry Sildarul pole õigust nõuda Kelly Sildarule kuuluva vara jagamist. Küll aga otsustasid Tõnis ja Henry Sildaru esitada kohtuotsusele apellatsioonkaebuse ning vaidlus jätkub ringkonnakohtus. Loe pikemalt siit!

Kelly Sildaru perega 2017. aastal Norras. Foto: Tairo Lutter / Postimees

Kelly Sildaru tunnistas Postimehele, et esialgu tundus mõte elulooraamatust talle veidi heidutav ning ta oli koguni kahelnud, kas ta seda väärib, sest raamat on ikkagi suur asi. Aga kui käsikiri trükikotta jõudis, avaldas ta, et on tehtuga igati rahul.

Raamatu ilmumine poelettidele sundis Sildaru aga kohtusse pöörduma, sest teos jõudis tema sõnul müügile ilma tema paranduste ja kooskõlastuseta.

Kelly Sildaru elulooraamatu «Imelaps. Kelly Sildaru lugu» esikaas. Foto: Kalle Muuli

24. märtsil esitas Sildaru Harju maakohtule KAVA Kirjastuse OÜ vastu hagi, milles nõuab raamatu «Imelaps. Kelly Sildaru lugu» mistahes moel levitamise keelamist kuni temalt selleks kooskõlastuse saamiseni.

«Kui sinust ilmub autobiograafia, tahad ju ometi, et see oleks algusest lõpuni sinu lugu. Seda enam, et kõnelen raamatus minavormis. Olin kõigis intervjuudes siiras, aus ja avameelne. Soovisin kogu südamest, et see raamat annaks minust edasi eheda pildi ning avaks varem avaldatule lisaks uusi ja huvitavaid killukesi,» sõnas Sildaru meediale saadetud pressiteates.