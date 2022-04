VAATA VIDEOT ⟩ Diana-Maria Toomingas avaldas oma uue bändiga Di’Artist vinge debüütsingli

Värske muusikavideo süžee on inspireeritud 1970. ja 1980. aastate rokkmuusika ajastust, kus paljud tarbed ja tegevused olid keelatud või raskesti kättesaadavad. Peale kolmeaastast valitsuse keeldu pidutseda päikeseloojangust koiduni on suur osa noori muusikuid olnud raske valiku ees: kas anda järele tahtele rokkida või teha seda hoolimata keelavatest piirangutest.

«See laul on täis kõrgema laenguga gruuvi, kidrariffe ning metsikuid vokaale – võiks isegi öelda, et laenguid on rohkem, kui Duracelli jänestel,» kommenteerib värsket debüütsinglit Diana-Maria Toomingas.