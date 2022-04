KAS TÕESTI? ⟩ Brittide uuringu järgi on maskide kandmine ja isolatsioon põhjustanud väikelaste taandarengu

Inimese nägu on ainulaadne suhtlusvahend, sest näoilmed peegeldavad otseselt meie tundeid ja mõtteid. Briti hariduse, lasteteenuste ja -oskuste standardite ameti Ofsted juht tõdeb, et Briti väikelaste areng on murettekitav just näo või õigemini näotuse pärast, vahendab BBC.