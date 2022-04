VALLATUD KAADRID ⟩ Jälle paljas! Britney Spears püherdas rannaliival nagu merineitsi

Britney Spears on koos kihlatu Sam Asghariga Mehhikos ja naudib sealset rannailma. Muidugi tähendab see seda, et Britney hullab rõõmsalt rannas ja nagu talle on nüüdseks juba harjumuseks saanud, teeb ta seda suurema osa ajast palja ülakehaga.