FOTOD ⟩ Kourtney Kardashian oma Las Vegase «pulmast»: harjutamine teeb meistriks

Elu24 vahendas teisipäeval, et tõsielustaar Kourtney Kardashian ja Blink-182 trummar Travis Barker (46) abiellusid. Algul liikus välismeedias info, et paar oli Las Vegasesse abiellumisloa kaasa võtnud, kuid hiljem selgus, et nad tegid laulatuse vaid lõbu pärast. Seega, seaduslikult nad abielus pole.