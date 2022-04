ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Venemaa kui lõplikult väärastunud inimkollektiivi kodu

Kollektivism võib olla oma pehmetes vormides igati tore ja kasulik asi. Näiteks kui kogunevad Uus-Maailma või Kalamaja hipsteritest aktivistid ja hakkavad ühiselt asumiaedu rajama või habet kasvatama.

Paraku töötab kollektivism normaalselt vaid siis, kui kollektiivi moodustavad indiviidid. Indiviidid leiavad teatud küsimustes ühisosa, ent pole mingil juhul nõus vastastel kõri läbi lõikama. Venemaa lugu näitab meile aga kujukalt, et selles riigis indiviide ei eksisteeri. Lihtsalt ei ole ja kõik. On 140 miljonit veretööde üle rõõmustavat tsaari orja – ajuvaba omand.

Kollektivism toimib normaalselt vaid siis, kui kollektiivi moodustavad indiviidid. Indiviidid leiavad teatud küsimustes ühisosa.

Ja kui mõned indiviidid isegi eksisteerivad, istuvad nad vaikselt köögis, et oma pea õlgadele jääks. Enamus paraku läheb hurraa kajudes kaasa tsaariga, kes on otsustanud, et venelastel on alati õigus ja kõik teised ei ole inimesed. Sõjas on nad samuti ise süüdi, täitsa paras, kui ära tapetakse, veel parem kui võimalikult võikal viisil.

Pesumasina ja arvuti viime aga Venemaale, naisel on vaja – just nagu metsistunud nõukogude armee sõdurid pärast Teist maailmasõda. Me kõik oleme näinud absurdseid pilte, kuidas igasugusest inimlikkusest hälbinud tüübid poseerivad nelja käekellaga kummalgi käel.

Ent absurd on see vaid fotodel. Tegelikkuses tähendas see kollektiivset väärastumist. Ja kuna Venemaa käitumisega pole läänes kunagi tõsisemalt tegeletud, siis on venelasel mulje, et ta elabki erilises kultuuriruumis. Mis on otse loomulikult õiglasem ja parem. Võrreldes muu maailmaga. Ega ilmaasjata pole Venemaal ajast-aega lehvitatud loosungiga "Россия – всё, остальное – ничто!"

Eesti keeles: Venemaa on kõik, ülejäänu eimiski.

Venemaa lugu näitab meile kujukalt, et selles riigis indiviide ei eksisteeri. Lihtsalt ei ole ja kõik. On 140 miljonit veretööde üle rõõmustavat tsaari orja

Venelased kui moslemi džihaad

Hulluksläinud kollektiive oleme maailmas varemgi silmitseda saanud. Meenutame sadu dokfilme natsi-Saksamaast: ikka ja jälle imestatakse, et mil moel said kümned miljonid inimesed koraga lolliks minna? Aga täpselt samamoodi, nagu praegu on täiesti ära keeranud venelased Venemaal.

Kollektiiv väärastub ühekorraga, see tapab indiviidi ja käes ongi.

Täpselt sama toimub protsess radikaalsete moslemide hulgas. Alati leidub tuhandeid "tõsiusklikke", kes on valmis lõikama läbi kõri ajalooõpetajal, kuna too ei käsitle moslemi lugu "õigesti" või tapma mõnd karikatuisti, kuna "pilapilt on pühaduseteotus".

Russki miriga oleme täpselt samas kohas. Maailmal on venemaalaste näol hetkel tegemist 140 miljoni potentsiaalse mõrvari või vähemalt mõrvade takkakiitja ning kaasanoogutajaga.

Ning kahjuks pole meil enam aega hakata kokku lugema, paljud neist päriselt Putinit armastavad ja paljud teda ei salli ning käivad ringi, rusikas taskus.

Viimane hetk Putini orjad läänest välja rookida

Ja pangem tähele, see läheb hullemaks. Sestap on viimane hetk see ollus Euroopast halastamatult välja rookida. Vägagi küsitav, miks peaks läänes elama Vene kodanikud, kes rõõmustavad genotsiidi üle, kogunevad "Russki miri" kiites autokolonnidesse või ajavad lihtsalt jahu, et "igal asjal on mitu poolt, ega need ukrainlased samuti puhtad ei ole."

Vähem kui 100 aasat tagasi nägime kahte õudust korraga, need selgitasid kujundlikult, mis juhtub, kui kollektiiv tapab indiviidi ning seejärel väärastub. Saksamaa ja Nõukogude Liit. Tulemuseks on miljonid loomastunud ja igasuguse inimlikkuse kaotanud tegelased, kes õigustavad juhi nimel igasugust tapatööd, tehtagu seda kuidas tahes.

Mida vaem läänes aru saadakse, et see sõda ei ole enam ammu vaid Putini ja tema käsilaste sõda, vaid suure osa vene rahva oma, seda parem meile endale.

Mida varem läänes aru saadakse, et see sõda ei ole enam ammu vaid Putini ja tema käsilaste sõda, vaid suure osa vene rahva südamerõõm, seda parem meile endale. Me ei tohi lasta ringi toimetada massimõrvade takkakiitjail, ükskõik kui demokraatlikud me olla ei tahaks.

Ilmselt on aeg hakata Punn Mutinit avalikult tunnustavaid Vene kodanikke Venemaale välja saatma. Rääkimata sellest, et Vene passi omanikul ei tohiks olla mingit õigust osaleda valimistel – täpselt nagu kirjutas Postimehes Lauri Vahtre. Ja veel: igasugune kaubandus ja suhtlus Venemaaga tuleb lihtsalt lõpetada. Täpselt sama resoluutselt, nagu käituti Hitleriga.

Siin enam vahet ei ole.