VIDEO ⟩ Tiktokker testis, milline on venelaste tegelik suhtumine ukrainlastesse

Iamdeputant ütleb videokõnes viisakalt, et ta on Ukrainast, selle peale aga hakatakse naerma või siis lausa sõimusõnu kasutama. «Hoholl» on Venemaal pilkenimetus ukrainlaste kohta, nagu USA-s on ameeriklaste kohta sõna «​redneck» ehk maakas.

Peaaegu kõik venelased videos nimetasid Ukraina noormeest hoholliks, samuti näidati talle keskmist sõrme. Üks ütles koguni, et ta unustas, et naaberriigi nimi on Ukraina, mitte hoholl. Samuti ütlesid venelased, et Ukraina on nende maa ja oleks õige, kui nad selle tagasi saaks.