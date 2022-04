KUUM KLÕPS ⟩ Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm: kipume ennast võrdlema mingisuguse ideaaliga, mida tegelikult pole olemaski

«Kas me kordki võiksime normaliseerida selle, et naise kehal ongi okei armid, ongi okei tselluliit ja ongi okei ebatäiuslikkused. Ja ongi okei olla mitte täiuslik ja ongi okei, et istudes kõhule voldid tekivad. Ja on veel rohkem okei, et õhtul meie kõhud ongi rohkem punnis kui hommikul… ja on jumala okei päevade ajal korralikult paistes olla, niimoodi, et sokid reaalselt soonivad jalas – näonahast ma ei hakka rääkimagi. See ei ole puudus, sa oled lihtsalt päris!» põrutab sisulooja.