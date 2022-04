AVAMEELNE INTERVJUU ⟩ Kuidas pastori pojast sai rahvusvaheline kelm: kui tahad sellist elu elada, ela seda üksinda

Lugu sellest, kuidas range kristliku käe all kasvanud poisist sai kohtupinki nühkiv rahvusvaheline kelm. «Ma elasin teiste inimeste jaoks. Oluline oli see, kuidas teised mind näevad, et mul on riided, mida teised ei jaksa osta,» tunnistab elus kannapöörde teinud Tomas Legrant.