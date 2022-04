LAS VEGASE PULM ⟩ Oktoobris kihlunud Kourtney Kardashian ja Travis Barker abiellusid

USA meediaväljaanne TMZ vahendab, et tõsielustaar Kourtney Kardashian ja tema trummarist kallim Travis Barker abiellusid. Paar ütlesid tähtsad jah-sõnad Las Vegase kabelis pool üks öösel, kõigest mõni tund pärast seda kui Barker Grammy auhinnagalal esines.

TMZ allikas väitis esialgu, et neil oli abiellumisluba kaasas ja nad ulatasid selle kabeli omanikule, kes oli ka tähtsa sündmuse tunnistajaks. Hiljem selgus, et Kardashian ja Barker tegid seda vaid lõbu pärast, vahendab TMZ.

Väidetavalt pole see ainus pulmapidu, mis paar plaanib ja on oodata mitmeid vgevaid pidusid.

Kolme lapse ema ja Blink-182 trummari vahel on õide puhkenud tõeline romantika. Üheskoos käiakse Disneylandis kohtingutel, tehakse üksteisele tätoveeringuid ja veedetakse aega mehe stuudios. «Mu elu armastus,» kirjeldas Kourtney oma kallimat Instagramis.

2015. aastal läks Kourtney lahku pikaajalisest elukaaslasest Scott Disickust. Kourtney ja Scott on aga endiselt hea sõbrad ning on leidnud täiusliku tasakaalu, et kasvatada ühised lapsed üles stabiilses keskkonnas.