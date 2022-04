VIDEO ⟩ «Surnud» teleskoop leidis Jupiteri kaksiku

NASA Kepleri kosmoseteleskoopi jälgiv rahvusvaheline astrofüüsikute meeskond avastas selle teleskoobi abil Jupiteri-sarnase eksoplaneedi, mis asub Maast 17 000 valgusaasta kaugusel. See on kõige kaugem eksoplaneet, mille Kepleri kosmoseteleskoop on leidnud, teatab livescience.com.