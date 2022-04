FOTOD ⟩ Maailma suurima lennuki Antonov An-225 hävingust avaldati uued fotod

Lennuki kere on raskelt vigastada saanud, hiiglaslikud tiivad on maapinnale vajunud, üks mootoritest on ära põlenud. Alles on lennuki ninaosa, ka sellel olev Ukraina lipp kollase ja sinisega ning ametlik tähis 225, teatab cnn.com.

Kõik, mis on alles maailma suurimast lennukist Antonov An-225 Mriya. Foto on tehtud 3. aprillil Hostomeli lennuväljal Foto: REUTERS/Mikhail Palinchak/Scanpix

Vene väed taandusid märtsi lõpupäevadel Ukraina pealinna Kiievi lähedaselt Hostomeli lennuväljalt, mis oli Vene üks esimesi strateegilisi sihtmärke. CNN-i ajakirjanikud pääsesid pärast venelaste lahkumist lennuväljale ja olid tunnistajateks sellele, mis on saanud maailma suurimast lennukist, mis kannab ukraina keeles nime Mriya ehk Unelm.

Lennuk oli Vene vägede sissetungi ajal hoolduses suures angaaris, kus see ka hävines. Venelaste rünnakus sai angaar samuti kannatada. Lennuväli on täis ukrainlaste hävitatud Vene masinaid, nagu veoautod, tankid ja soomustransportöörid, ning laskemoona jäänuseid suures koguses.

Ukrainas Hostomeli lennuväljal angaaris olnud maailma suurim lennuk Antonov An-225 Mriya hävines Vene vägede rünnakus. Pildil Ukraina sõdur hoidmas kätt lennukil, millel on ukrainlaste jaoks sümboolne tähendus Foto: AP Photo/Vadim Ghirda/Scanpix

An-225 hävitamine konflikti alguses oli Ukrainale sümboolne kaotus. Lennuk ehitati algselt 1980. aastate nõukogude kosmosesüstiku programmi toetamiseks ja oli Ukraina jaoks uhkuse sümbol.

Maailma suurima lennuki hävimine kurvastas kogu lennundusmaailma.

Lennukit Antonov An-225 peeti kaasaegse lennutehnika imeks, mis meelitas regulaarselt rahvahulki nii lennunäitustel, kus see oli alati staar, kuid ka igapäevaste kaubalendude ajal kogu maailmas.

Vahetult pärast teateid lennuki kannatada saamisest lubasid Ukraina võimud selle uuesti üles ehitada. Nad lisasid, et lennuki taastamiseks väidetavalt kuluvad kolm miljardit dollarit (2,7 miljardit eurot) peab andma Venemaa, kuna riik hävitas lennundusmaailma ühe staari.

«Venemaa võis hävitada meie Mriya. Kuid nad ei suuda kunagi hävitada meie unistust tugevast, vabast ja demokraatlikust Euroopa riigist. Me võidame, niikuinii!» kirjutas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba toona Twitteris.

Hävinud angaar ja selles olev maailma suurim lennuk Antonov An-225 Mriya, millest on samuti vähe alles, 3. aprillil 2002 Ukraina Hostomeli lennuväljal Foto: EPA/OLEKSANDR RATUSHNIAK/Scanpix

Vene väed said Ukraina Hostomeli lennuvälja oma kontrolli alla veebruari lõpus. Maxar Technologiese satelliidifotod näitasid 31. märtsil, et Vene väed on lennujaamast lahkunud.

Varasematel satelliidifotodel olid ka Vene sõjamasinad ja suurtükid, mille ümber olid nad rajanud kaitsvad muldvallid. Nüüd olid alles vaid viimased.

Hostomeli lennuväli on nüüdseks Ukraina vägede kontrolli all ja seetõttu said seda ka välisajakirjanikud külastada.

Ei ole selge, mis põhjustas lennuki hävimise, kas see oli tahtlik sabotaaž või kahju, mis tekkis sõjalises pealetungis lennuvälja kontrolli alla võtmisel.

Maailma suurim lennuk Antonov An-225 Mriya 14. aprillil 2020 Poolas Varssavis Chopini lennujaama lennuväljal, transportides Hiinast Pekingist koroonaviirusega võitlemiseks vajalikke meditsiinilisi abivahendeid Foto: Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP/Scanpix