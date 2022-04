HÄIRIV VIDEO! ⟩ Kiievi lähedalt leiti väidetavalt venelaste loodud piinakamber

Kreml reageeris läänes öeldule, et Vene sõdurid tapsid julmalt ukrainlasi. Vene võimud eitavad tapmist, väites, et Ukraina sõdurid tegid seda mõne teise riigi käsul ja see on Venemaa-vastane propaganda.

Ukraina prokuratuur uurib Butšas juhtunut. Rahvusvahelisse meediasse jõudnud fotode kohaselt on näha inimeste surnukehi teedel ja tänavatel, osa on mudas ja osal on käed selja taha seotud. Pilte on ka surnukehadest, mis on maetud massihauda.