ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Vere hulluksajav maik. See kohtuprotsess tuleb pidada kohe!

Nagu ilmselt kõik teavad, leiti Vene vägede taandumisel Butša väikelinnast sadu mõrvatud tsiviilisikuid. Räägitud on 400 inimesest, ent ilmselt ei saa me tõelist numbrit kunagi teada. Venemaa väidab, et nemad ei tea asjast mitte midagi, et kui venelased taandusid, olid Butša tänavad puhtad kui prillikivid. Tavaline jutt.

Fakt aga jääb faktiks. See asi, mida Butšas näeme, ei ole kindlasti esimene ega viimane taoline juhtum selles sõjas. Me ei tea, mis ilmneb venelaste edasisel taandumisel. Ja ajalugu näitab, et kindlasti ilmneb. Ning praegu on lihtsalt õudne vaadata, kuidas lääs Venemaad "hukka mõistab". See on kõige ehtsam lollimängimine. Sõjakuritegusid ja genotsiidi peab karistama, mitte jahuma ja arutama, et mida nüüd edasi ette võtta.

Tapa imikud

Pilk ajalukku toob esile Venemaa stammkäitumise. Kuna Teises maailmasõjas mängiti võitjate poolel, jäid kõikvõimalikud metsikused kaistamata; neist vaadati mööda ja tehti nägu, et pole olnud. Ehkki – oi kuidas oli! Teame seda ju Eestistki. Vere lõhn ajab niigi hullud täiesti pööraseks, on kirjutanud Rudyard Kipling isegi lasteraamatus. "Mowglit" pean silmas. Ning mingil sõjahetkel kipub Venemaa alati eirama kõiki inimlikke arusaamasid.

Ilja Ehrenburg, kes kirjutas 1920ndal aastal suurepärase raamatu "Julio Jurenito" (avaldatud ka eesti keeles), mis on allegooriline, filosoofiline ning huumoriküllane teos. Ümber jutustama ei hakka, aga siin pannakse laheda kiiksuga paika maailma suuremate rahvaste iseloomud. Näiteks ameeriklane mr. Cool teeb alati nelja asja koraga ja karjub: "Hallo! Siin mr Cool! Esitage arve", aga venelane tahab kõigile (soovitavalt ongis) tingimata oma elulugu jutustada. Elulugu on muidugi saba ja sarvedeta, ilma igasuguse tähenduseta ja kohutavalt traagiline – venelast ei mõista keegi. Venelane on ennast ise igikestvasse opositsiooni määranud, teisiti ta ei oskagi. Ainult vastandumine muu maailmaga tuleb kõne alla.

Seesama Ilja Ehrenbug aga oli vähem kui 20 aastat hiljem juba ennastsalgav Stalini lakei ajakirjandus- ja kirjandusmaastikul. Näiteks kirjutas ta ajalehe "Pravda" juhtkirju. Ja üks nendest annab konkreetseid juhiseid, kuidas tappa tuleb iga sakslane, ka kõige väiksem laps, sest muidu ei kao see ussisugu kuhugi.

Lääne lausloll naiivsus ei aita. See koletis on puurist väljas ning siin saab teda uuesti puuri ajada vaid jõudu kasutades.

Täpselt sama mudeli järgi käitub Punn Mutini Venemaa: Kremlil on alati õigus. Ja kui me isegi oma rahvast eriti ei hooli, siis on ju täiesti loogiline, et kõik teised rahvad ei tähenda üldse mitte midagi. Neid võib kohelda kama kaks kuidas. Piinata, tappa, teha mis pähe tuleb. Nad lihtsalt ei ole inimesed.