KUUMAD KAADRID ⟩ Näitlejatar Vanessa Hudgens esitles suvist rõivakollektsiooni

Hudgens lõi käed rõivafirmaga Fabletics, et luua 16-osaline rõivakollektsioon, mis sisaldab lisaks bikiinidele veel näiteks lühikesi pükse ning uhkeid T-särke, kirjutab The Sun.

Naine kommenteeris oma kollektsiooni järgnevalt: «Ükskõik, kas teete trenni või lähete basseini - tahtsin veenduda, et sellest kollektsioonist leiaks iga hetke jaoks midagi sobivat. Ka festivalihooaeg on tulekul! Tahtsin, et kollektsioon oleks lõbus ja elav, kuid samas ka mugav ning stiilne.»