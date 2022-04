VIDEOD ⟩ Tiktokis maailmakuulsaks saanud noore ukrainlanna vend sai sõjas surma

Tiktoki kasutaja Valerisssh ehk noor fotograaf Valeria Šašenok hakkas sõjateemalisi videoid jagama kohe sõja alguses. Neiu esimesed videod said hoobilt nii populaarseks, et vaid kahe nädalaga kogus ta endale 300 000 uut jälgijat ning tänaseks on tal Tiktokis üle miljoni jälgija. Lisaks on ta üles astunud erinevate populaarsete telekanalite uudistesaadetes.