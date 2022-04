VIDEO ⟩ Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pidas Grammyde galal emotsionaalse kõne

Grammy auhindade jagamisel kõnelenud Volodõmõr Zelenskõi ütles, et sõda on muusika suurim vastand. «Hävitatud linnade ja tapetud inimeste vaikus. Meie lapsed joonistad langevate tähtede asemel rakette. Üle 400 lapse on saanud vigastada ja 153 last on hukkunud ning neid ei näe me enam kunagi joonistamas,» rääkis president.