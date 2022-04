RASKEMUUSIKA FESTIVAL TULEB TAAS ⟩ Hard Rock Laager kuulutas välja esimesed viis esinejat

Eesti suurimal raskemuusika festivalil saab eelseisval suvel üle mitme aasta taas nautida ka tõeliselt kaalukaid välismaiseid tegijaid. «Meie festivali visiitkaardiks on alati olnud lisaks Eesti bändide paremikule ka nimekad piiritagused artistid. Kuigi võime uhked olla ka piirangute tingimustes tehtud ürituste ja järjepidevuse säilitamise üle, oleme viimased paar aastat siiski justkui ühte jalga longanud. Seda enam teeb rõõmu, et saame tänavu tulla tagasi oma liistude juurde ja pakkuda publikule suurepärast rahvusvahelist elamust,» kinnitab Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi.

Möödunud nädalal kuulutas festival välja ka viis esimest bändi, keda saab juba tuleval suvel Vana-Vigalas kuulda ning näha! Nendeks on Baroness (USA), Benediction (Inglismaa), Pestilence (Holland), Skiltron (Argentiina) ja Burn Still (Eesti).

Philadelphia-New Yorki kandis tegutsev Grammy nominent Baroness on paarikümne tegutsemisaastaga pälvinud kriitikute poolehoiu kui alternatiivse metali üks leidlikumaid tegijaid. Algselt punkbändina alustanud Baroness on nüüdseks jõudnud kohati progelikke mõõtmeid võtva retrohõngulise sludge-rockini ja tuuritanud selliste nimedega, nagu Metallica, Deftones ja Mastodon. Ka viimane album, pandeemia-eelne «Gold & Grey», lisab järjekordse unikaalse värvikillu nende loomingu kaleidoskoopi, mille toonidest kiirgab müra ja space-rock, trip-hop ja 20. sajandi minimalism.

Birminghamist pärit Benediction tuli kokku 1989. aastal ja pälvis juba esimese demoga «The Dreams You Dread» äsja alustanud plaadifirma Nuclear Blasti tähelepanu. Esikalbumi «Subconcious Terror» ilmudes lahkus vokalisti kohalt Mark «Barney» Greenway, et liituda Napalm Deathiga. Lauljakohustused võttis üle Dave Ingram, kes on bändis tänaseni. Tõsi küll, vahele mahub ka paarikümne aastane paus, mil bändis laulis Hard Rock Laagri külastajale tuttav Dave Hunt (Anaal Nathrakh). Küll aga on algusest senini jäänud samaks bändi riffimootor - kitarridel on endiselt Darren Brookes ja Peter Rewinsky.

2004. aastal Buenos Aireses alustanud Skiltron on Lõuna-Ameerika tuntuim folk-metal bänd. Sageda Euroopa festivalide külalisena on Skiltron pannud esimese Argentiina bändina jala maha Wackenis, Bloodstockil ning tuuritanud kogu maailmas. Viimast albumit tutvustasid nad 50 kontserdiga 20 erinevas riigis, käies Tallinas klubis Tapper ja jõudes viimaks otsapidi ka Jaapanisse.

Burn Still on tegutsenud Eesti raskemuusika maastikul juba üle 16 aasta, seega mõnele ei vaja kindlasti grupeering tutvustamist. Võib julgelt öelda, et aktiivsus ei ole olnud esirinnas, kuid pille pole kunagi nurka visatud ja iga aasta on midagi uut kirjutatud ning lavale astutud. Pildilt pole kunagi Burn Still kadunud, pigem vaikselt taustal viibinud. Bändile omane aastatega kujunenud sound on veelgi küpsem ja vanus ei ole seadnud madalamaid standardeid ka live esinemistel.