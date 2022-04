Blogija, hobinäitleja ja sotsiaalmeedia sisulooja Helen Kõpp on alates 29. märtsist kahe lapse ema. Eksklusiivintervjuus rääkis Helen Elu24-le avameelselt raskest rasedusest, enesekontrollist ja hirmust sünnitamise ees.

See, et Helen varasügisel rasedusest teada sai, oli justkui suur ime. «Mul on olnud probleeme selliste asjadega, mis võivad põhjustada infertiilsust. Carmeni sündimine oli samuti suur üllatus, arvestades seda, et mul on endometrioos.»

Sel korral oli saatus sarnane. «Mul oli tekkinud insuliiniresistentsus ja polutsüstilised munasarjad,» ütleb Helen ja tunnistab, et diagnoos oli tema jaoks raske löök. «Saingi sellest teada nii, et läksin naistearsti juurde jutuga, et sooviksin jääda rasedaks, et vaadake mind palun üle. Olin palju juurde võtnud, aga ei saanud aru, millest. Siis tuli välja, et mul on polutsüstilised munasarjad ja insuliiniresistentsus. Ja insuliiniresistentsusega inimesed võtavadki juurde, nad lähevadki paksuks.» Helen ütleb, et tõenäosus rasestuda tundus justkui nullilähedane. «Mul põhimõtteliselt ei toimunud ovulatsiooni.»

Naine oli taolisest diagnoosist vägagi löödud ning tunnistab, et see oli talle ränk hoop. Küll aga ei vandunud ta alla ning alustas enda ravimisega. «Proovisin ikka rasestuda, sest mul oli see plaan. Ma olin selleks valmis. Olen alati tahtnud lapsi ja perekonda, see on mu salasoov olnud.»

Kaks triipu testil võtsid suisa sõnatuks