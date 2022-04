PALJU ÕNNE ⟩ Hiphopansambel Põhja-Tallinn tähistab kahte juubelit korraga

Põhja-Tallinn on ansambel, mis koosneb Pelgulinnast pärit kolmest hiphopparist ja naislauljast ning mujalt Tallinnast pärit kolmeliikmelisest live-bändist. Bändi lood on eestikeelsed ja bändiliikmete enda kirjutatud. Praegu on ansamblil tegemisel viies plaat, mis valmib sügisel. Novembris on oodata suurt kontserti Saku Suurhallis.