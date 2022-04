FOTOD JA VIDEO ⟩ Pille Minev leidis omapärase rahupaiga: see on lambalaut

Nädal hiljem avaldas Minev koos tallekestega pildi, mille kirjelduseks lisas: «Polegi nii varem mõelnud, kuid nüüd ma tean, kus on minu rahupaik. See on lambalaut. Seal me räägime lammastest ja viljast ja heinast. Ainuke koht, kus sõnad ja mõtted ei lähe rändama. Mu pisike maailm ja peidupaik. Korrakski.»