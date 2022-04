ÜLLAS TEGU ⟩ Tommy Cash kutsub ukrainlasi tasuta oma Varssavi kontserdile

«Kõikidele ukrainlastele, kes on täna Varssavis ja kellel ei ole piletit minu sõule, aga kes tahaksid tulla ja ennast korraks lõdvaks lasta. Kirjutage mulle sõnumitesse ja ma panen nii palju listi kui võimalik,» seisab Tommy Cashi Instagrami stooris, mille muusik on teinud paar tundi tagasi.

«Ma pean teiega jagama üht väga rasket otsust. Peame ära jätma minu sõud Kiievis, Moskvas ja Peterburis. Raske on seda sõda aktsepteerida, need uudised murravad mu südame,» kirjutas Cash Instagramis ja märkis, et on mis tahes sõja vastane.