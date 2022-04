PILTUUDIS ⟩ Vene juustu kõrvalt leiab nüüd lettidelt ka Ukraina juustu

Kui see nii on, siis miks te seda ei ütle? Seega julgen kahelda, et see nii on? Aga kui ikka eksin ja nii on, siis vabandan Estoveri ees, et nende kampaania selle emotsiooni ja seeläbi postituse esile kutsus. Ja sellisel juhul Estoverile soovitus seda paremini kommunikeerida!

Aga hoolimata sellest on probleem siiski siin! Sest kui reklaamitava toote müügist läheb kasvõi üks sent ettevõtte kasumisse (ja neid reklaame on oi-oi kui palju), siis on tegu ju 100% ebaeetilise turundusega, kus sõna otseses mõttes vere hinnaga proovib ettevõte raha teenida.

See häma, et «aga me teeme ju head ka» kategoriseerub 100% samasse kohta, nagu on rohepesu, LGBTQ-pesu jne ja võiks nimetada näiteks sõnaga VEREPESU. See x senti «headust» ei kompenseeri mitte mingil moel seda, et sõja arvelt oma taskuid täidetakse. Mitte mingit moodi ei ole see ok. Ja mitte mingit moodi ei ole see aktsepteeritav.

Kuidas te turundajad/juhid/otsustajad, kes te sellisele tegevusele alla kirjutate, endale otsa vaatate? Kas see tõesti on sinu jaoks normaalne? Mida sa mõtled? Kas see tõesti on sinu ja Eesti turunduse tase?

* * *

Aga et ka midagi positiivsemal toonil öelda, on õnneks meie seas ka ettevõtteid, kes teevad päriselt head. Näiteks esimesena tuleb meelde MySnack, kes annetabki 100% kattest heategevuseks. Ilma ise endale sente kraapimata. Kindasti on neid ettevõtteid veel. Kiidan, et olete eeskujuks. Ja palun rohkem selliseid eeskujusid.

* * *

Jõudes kokkuvõtalt aga asja tuumani. Antud teema on nii pikk ja nii keeruline, aga lühidalt kokkuvõttes leian, et sõda oma turunduses kasutamiseks ei tohi üldse kasutada. Tee head, kui sa seda soovid, aga ära pasunda sellest? Kas sa teed head selleks, et aidata, või selleks, et sul oleks millestki rääkida? Selleks, et oma staatust tõestada? Selleks, et end paremas valguses näidata?

Kui sa päriselt tahad teha, siis lihtsalt tee. Nagu öeldakse what goes around, comes around. Küll see hea sinuni ja sinu ettevõtteni tagasi jõuab.