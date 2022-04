VIDEO ⟩ Eesti mees ehitab «punkrit», mis on kindel ja tugev

«Hakkasin tootma betoonist kokkupandavaid maju. Maja on püsitatud muru peale euroalustele. Ehitis on väga kindel ja konstruktsioon väga tugev,» ütleb majade tootmisega tegelev Andres Sarapuu. Mehe sõnul saab majakese püsti panna ühe kuni kahe päevaga ning selleks on vaja kahte inimest. Allolevas videos on näha pooleliolevat majakest. «Soojustus ja katus tuleb ka veel,» ütleb Sarapuu.

«Praegu on sõjateema ja me oleme olukorra vangis,» ütleb mees video lõpus. Kuna olukord maailmas on ärev, tasub kriisiolukorraks valmis olla.

Ise kokkupandav maja. Foto: Erakogu

Sarapuu räägib Elu24-le, et tegeleb praegu kahte tüüpi betoonist turvarajatiste prototüüpide ehitusega. Ehitised on lihtsad ja ise kokkupandavad. «Ehitise püstitamiseks ei ole vaja erivahendeid (kraana, tõstuk vmt), vundamenti ega suurt ligipääsu teed,» ütleb Sarapuu.

«Seda saab kasutada ka elumajakesena. Elumaja versioon on puidust ja soojustatud. Teine variant on paksemate betoonseintega maja,» räägib Sarapuu. «Kõik oleneb sellest, mida tellija komplekti soovib,» ütleb mees, kes ei plaani majakesi teha ainult enda tarbeks, vaid neid ka müüma hakata.

«Hind on taskukohane. Täiskomplekt maksab umbes 25 000 eurot. Maja vastab kõigile nõuetele,» ütleb Sarapuu. «Kõik on inseneride poolt läbi arvutatud, et kuhu miski sobib,» räägib mees.