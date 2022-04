FOTOD ⟩ Lugeja küsib: miks on Elva uue keskväljaku puidust hooned juba kulunud ilmega?

«Elva uus keskväljak on küll ilus, kuid silma riivab see, et puidust majakesed ja puidust kaar on kulunud ilmega,» kirjutab Elu24 toimetusele Elvas elav lugeja. «Mida on plaanitud selles osas ette võtta või on see kulumine ootuspärane ja meie kliimas kulubki puidust ehitis nii ruttu ära? Kas puidust pindasid poleks pidanud üle lakkima,» küsib lugeja.