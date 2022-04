VÄGIVALLA MÕJUD ⟩ Oscari võitnud Will Smith astub Ameerika Filmiakadeemiast välja

Kõmulisest 94. Oscarite auhinnagalast on möödas vähem kui nädal ning parima meespeaosa Oscari võitis Will Smith rolli eest filmis «King Richard». Glamuursest auhinnagalast jäi aga kõigile meelde vaid see, kuidas Smith mõnikümmend minutit varem lavale oli roninud ning koomik Chris Rockile kõrvakiilu oli andnud. Seda seetõttu, et õhtujuht Rock oli teinud nalja Smithi abikaasa üle.